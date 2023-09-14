استمرار فرص الأمطار الرعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة اليوم الخميس

يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس يوم الخميس حارًّا إلى شديد الحرارة في مناطق واسعة من المملكة، ومعتدلًا في الجبال العالية جنوب المملكة، مع ظهور السحب المتفرقة في بعض المناطق.