استمرار فرص الأمطار الرعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة اليوم الخميس

يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس يوم الخميس حارًّا إلى شديد الحرارة في مناطق واسعة من المملكة، ومعتدلًا في الجبال العالية جنوب المملكة، مع ظهور السحب المتفرقة في بعض المناطق.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تستمر فرص الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة؛ بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر إلى المساء لهطول زخات رعدية من المطر، قد تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بتساقط زخات من البرد.
وتهب -بمشيئة الله- رياح شمالية غربية نشطة السرعة أحيانًا تعمل على إثارة بعض الغبار والأتربة على المناطق الداخلية من غرب وجنوب غرب المملكة، إضافة لأجزاء محدودة من شرق المملكة.