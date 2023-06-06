محليات

شرطة بلقرن تطيح بمواطن لترويجه 10,805 أقراص أمفيتامين

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة بلقرن تطيح بمواطن لترويجه 10,805 أقراص أمفيتامين
واس
واس

قبضت شرطة محافظة بلقرن في منطقة عسير على مواطن؛ لترويجه (10,805) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبالغ مالية.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
شرطة محافظة بلقرن

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