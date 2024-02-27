أكاديمية "أرطات" للدواجن تعقد مؤتمرها بشعار "نحو الحد من التحديات المرَضية وضغوط الإنتاج"

عقدت اليوم في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر أكاديمية أرطات العلمية للدواجن في نسخته الثالثة تحت شعار "نحو الحد من التحديات المرضية وضغوط الإنتاج"، وافتتحها في يومها الأول رئيس قطاع الدواجن في الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة الزراعة الدكتور علي الجاسم، وذلك بحضور المدير العام لشركة أرطات نايف الأومير، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية إبراهيم القاسم.
وشهد المؤتمر عقد جلسة بعنوان "مرض الالتهاب الشعب الشعبي المعدي: تحديات حول العدوى والوبائية، خطورتها وسبل التحصين والحماية منها" شارك فيها رئيس الكلية الأوروبية لعلوم الطب البيطري للدواجن الدكتور جاك دي ويت، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان" دور وأهمية ومعايير الأمن الحيوي في إنتاج الدواجن شارك فيها الأستاذ في كلية الطب البيطري في جامعة غنت ببلجيكا الدكتور جيرون ديوولف.
واستعرض الدكتور في جامعة غنت ببلجيكا فيلب فان إمرسيل طرق السيطرة على مرض سالمونيلا الدواجن على مستوى المزرعة والطرق لتقليل استيطان الأمعاء وتعزيز المناعة، وتناول مدير المختبر البيطري التشخيصي الأستاذ المشارك في بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور بينو أفضل الممارسات المختبرية لتشخيص مسببات الأمراض في الدواجن.
بدوره، تطرق رئيس اللجنة التنفيذية لشبكة أوفلو (شبكة الإنفلونزا الحيوانية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) الدكتور ديفيد سواين إلى تحديات الأمراض الفيروسية التنفسية في الدواجن ومرض النيوكاسل وطرق المناعة والسيطرة عليها.
وتناول الرئيس التنفيذي لـ" أوبتي فارم الدكتور ديفيد سبيلر التحديات التقنية والتجارية حول أنظمة التشغيل في المزارع، واستعرضت الأستاذ المشاركة والأخصائية في مجال تربية الدواجن في جامعة أوبرن بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة ديانا بوراسا سلامة الطعام في إنتاج الدواجن المكثف وطرق تحسين جودة اللحوم وتقليل انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان، فيما تناول الخبير ومالك مجموعة سيلامو الدكتور برايان فانشر الاتجاهات الحديثة في تغذية الدجاج اللاحم فيما يتعلق بتحسينات الوراثية.
وناقش المؤتمر من خلال محاضراته وجلساته التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وطرق الحد منها والسيطرة، والتحديات الصحية، وصحة الدواجن وسلامة الغذاء والأمن الحيوي وبالإضافة إلى الطرق الحديثة في تغذية الدواجن وعلاقتها بالتطور في السلالات وسلامة الصحة وتحسين الإنتاج والوسائل التشخيصية الحديثة وأهميتها في صناعة الدواجن والطرق الفنية الحديثة لأنظمة التشغيل في المزارع.
يُذكر أن أكاديمية أرطات تقوم على أسس علمية مرتبطة بالمجال البحثي والعلمي في مجال صناعة الدواجن؛ حيث إنها لا تعد منصة تجارية للترويج لأي منتج.