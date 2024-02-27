أكاديمية "أرطات" للدواجن تعقد مؤتمرها بشعار "نحو الحد من التحديات المرَضية وضغوط الإنتاج"

عقدت اليوم في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر أكاديمية أرطات العلمية للدواجن في نسخته الثالثة تحت شعار "نحو الحد من التحديات المرضية وضغوط الإنتاج"، وافتتحها في يومها الأول رئيس قطاع الدواجن في الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة الزراعة الدكتور علي الجاسم، وذلك بحضور المدير العام لشركة أرطات نايف الأومير، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية إبراهيم القاسم.