"التنمية الاجتماعية" بوادي فاطمة يطلق برنامج استقبال ضيوف الرحمن لهذا العام

وقابل ضيوف الرحمن هذه اللفتة بفرحة غامرة وسعادة كبيرة تنم عن المشاعر الأخوية والإسلامية الصادقة التي يكنها الشعب السعودي لضيوف بيت الله الحرام، مؤكدين أنهم شعروا بوجودهم بين أهلهم وذويهم وترابطهم مع الشعب السعودي بروابط الأخوة والمحبة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما توفر من خدمات عظيمة وجليلة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم التي ستمكنهم بعون من الله وتوفيقه من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان.