"نبيلة كيونج".. صورة سحرية قادتها لعضوية "مجمع سلمان العالمي للغة العربية"

قالت الدكتورة يون أون كيونج "نبيلة"، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك، إنها كانت تمتلك صورة سحرية خيالية إيجابية تجاه العالم العربي، لافتة إلى أن اللغة العربية لم تكن مجرد لغة فقط، بل قادت مسيرة الحضارة وساهمت في تقدم الجنس البشري.
والتحقت "كيونج" بقسم اللغة العربية بالجامعة في العام 1984م رغبة في التخصص في الشؤون العربية؛ حيث يدرس قرابة 400 طالب اللغة العربية كتخصص بالجامعة، بالإضافة لعدد كبير يرغبون في دراسة اللغة العربية في المملكة العربية السعودية.
وتابعت، في فيديو للتواصل الحكومي، تقول: "في الماضي كان من الصعب الحصول على تأشيرة لدخول المملكة؛ لكن الآن تغيرت الأوضاع وبات من السهل زيارة المملكة، والآن حان الوقت لزيارتها".
وحول تعيينها عضواً بمجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، قالت: "كانت لحظة فارقة في حياتي وتقديرًا لمجهودات كل أساتذتي".