"نبيلة كيونج".. صورة سحرية قادتها لعضوية "مجمع سلمان العالمي للغة العربية"

وتابعت، في فيديو للتواصل الحكومي، تقول: "في الماضي كان من الصعب الحصول على تأشيرة لدخول المملكة؛ لكن الآن تغيرت الأوضاع وبات من السهل زيارة المملكة، والآن حان الوقت لزيارتها".