"هيئة العقار" تفوز بجائزة الحكومة الرقمية لأفضل استخدام للتقنيات الناشئة وتأسيس الخريطة الرقمية

حقّقت الهيئةُ العامة للعقار ممثلة في مشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية "RER" ؛ جائزةَ الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في مجال التحول الرقمي، من أصل "60" مشروعًا من مختلف الجهات الحكومية، والمخصصة للجهات الحكومية المميزة في الاستفادة من التقنيات الناشئة في رفع كفاءة وسرعة الإجراءات والعمليات.
جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله في الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصّين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي فوز هيئة العقار ممثلة في مشروع التصوير الجوي أحد أهم أدوات التسجيل العيني للعقارات في المملكة؛ نظير استخدامها أحدثَ تقنيات التوثيق في السجل العقاري. ويسعى المشروع، الذي تنفّذه شركة السجل العقاري بتكليف من الهيئة، إلى القيام بعمليات التصوير الجوي لحصر قطع الأراضي والوحدات العقارية، وإنتاج الخارطة الأولية لقطع الأراضي على نظام الإحداثيات الموحد "المرجع المكاني الوطني للمملكة SANSRS"؛ للقيام بجمع وتحليل وتخزين البيانات بما يدعم إنتاج الخارطة العقارية بدقة تصل إلى 10 cm/pixel (GSD).
وقد سبق أن أعلنت الهيئة في مايو الماضي عن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى "حي الفلاح" بمدينة الرياض، وعزت نجاحها إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار، والتي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي "GPS"، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، وقد أفرزت المرحلة الأولى من السجل العقاري إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعدّ هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات؛ لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لجميع مناطق ومدن المملكة، والتي انطلقت مرحلتها الثانية في سبعة أحياء بمدينة الرياض بتاريخ 29 أكتوبر 2023م، وتستمرّ حتى 29 يناير 2024م، وستنطلق المرحلة الثالثة من السجل العقاري التي تضمّ "48" حيًّا في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة، ابتداءً من الأحد القادم 24 ديسمبر 2023م، وتستمرّ حتى 28 مارس 2024م.