الأمن العام: أتمتة عدد من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة

دشن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم, أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد 4 /6 / 2023م، وهي: (القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.