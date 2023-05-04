"الالتزام البيئي" يُجري 13 ألف جولة تفتيشية منذ مطلع عام 2023

أجرى المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، نحوَ 13 ألف جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، في الربع الأول من العام الجاري.
وتضمَّنت الجولاتُ التفتيشية إلزامَ المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية؛ صونًا لموارد المملكة الطبيعية، وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النموّ الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وبيّنت البيانات الإحصائية للمركز المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية والرقابة البيئية، من خلال الزيارات التفتيشية؛ أنَّ نسبة الالتزام البيئي في الربع الأول بلغت نحو 68%، وبلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة -الإدارية والفنية- في مختلف المناطق؛ قرابة 4000 مخالفة بيئية.
وبلغ مجموع الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي، وفق البيانات الإحصائية للمركز؛ 6461 خطةً، يقدمها المركز للوصول بهذه المنشآت إلى معدل الالتزام المستهدف، وحثّها لإتمام جميع الإجراءات المستندة إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومستهدفاته المستقبلية، بما يكفل جودة العمل البيئي والتنموي في المملكة؛ حرصًا على الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحدِّ مـن مسببات التلوث وتكاليف التدهور البيئي، والعمل نحو رفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز كوادر المركز البشرية وإمكاناته.
وأصدر المركز خلال الربع الأول من هذا العام، 2429 تصريحًا بيئيًّا، بالإضافة إلى 23 ترخيصًا بيئيًّا لمنشآت جديدة ستعمل في السوق السعودي وفق مفهوم "تعزيز الاستدامة البيئية"، ضمن خطة متكاملة وشاملة تهدف بصورةٍ فاعلة إلى ازدهار اقتصاد المملكة وتحسين جودة الحياة.