"الالتزام البيئي" يُجري 13 ألف جولة تفتيشية منذ مطلع عام 2023

وبلغ مجموع الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي، وفق البيانات الإحصائية للمركز؛ 6461 خطةً، يقدمها المركز للوصول بهذه المنشآت إلى معدل الالتزام المستهدف، وحثّها لإتمام جميع الإجراءات المستندة إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومستهدفاته المستقبلية، بما يكفل جودة العمل البيئي والتنموي في المملكة؛ حرصًا على الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحدِّ مـن مسببات التلوث وتكاليف التدهور البيئي، والعمل نحو رفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز كوادر المركز البشرية وإمكاناته.