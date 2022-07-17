بمساعدة أمنية.. استعادة مليون م2 من أراضي التشجير الحكومية بالقنفذة

وأكّدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على الأراضي المخصصة للتشجير، إضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.