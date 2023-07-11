"الأرصاد": لا يزال الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: جازان، عسير، مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحبٌ رعدية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما لا يزال الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.