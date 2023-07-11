"الأرصاد": لا يزال الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: جازان، عسير، مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحبٌ رعدية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما لا يزال الطقس حاراً على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.