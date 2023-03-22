يتضمّن 5 مراحل.. "الحج" تطلق المرحلة الثالثة من برنامج سفير الإبداع

يُذكر أن برنامج سفير الإبداع تضمّن 5 مراحل، بدأت بمرحلة الترشيح من قبل وكالات الوزارة والشركات التابعة لها لسفراء الإبداع، تلتها مرحلة الإطلاق والتي تمت بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في حفل جائزة مبدعون في شهر سبتمبر 2022، ثم مرحلة التأهيل، وعند الانتهاء منها ستبدأ مرحلة تقييم أفكار سفراء الإبداع من قبل لجنة تحكيم تُشكل من خارج الوزارة، ويختتم البرنامج بمرحلة تفعيل دور سفراء الإبداع في تطوير الأفكار والمشاريع الإبداعية في شركاتهم ووكالاتهم.