يتضمّن 5 مراحل.. "الحج" تطلق المرحلة الثالثة من برنامج سفير الإبداع

أطلقت وزارة الحج والعمرة المرحلة الثالثة من برنامج "سفير الإبداع" لتأهيل المرشحين من الوزارة والشركات التابعة لها على مفاهيم الإبداع والابتكار مع إطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث المستجدات الابتكارية التي تعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المبدعين في منظومة الحج والعمرة من ابتكار وتطوير حلول تلامس الاحتياجات الحقيقية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات وفق المنهجيات العالمية في بناء الأفكار الإبداعية ابتداءً من إيجاد فرص التحسين وصولًا إلى تكوين نموذج أولي عملي قابل لطرحه على الفئة المستهدفة بعد اختياره، إضافة إلى تعزيز الانفتاح وتبادل المعارف والخبرات بين العاملين في منظومة الحج والعمرة.
ويعدّ برنامج سفير الإبداع أحد أهم البرامج التي تنظمها وزارة الحج والعمرة لتطوير خدماتها من خلال طرح التحديات التي تواجه العاملين في خدمة ضيوف الرحمن لمناقشتها وابتكار حلول إبداعية لمعالجتها، حيث يركز البرنامج على عشر تحديات رئيسية ستتم مناقشتها وبلورتها للخروج بحلول فاعلة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن مرحلة التأهيل ستستمر لمدة 4 أشهر، يقدم خلالها مجموعة من ورش العمل والاجتماعات والجلسات الإرشادية عبر 3 مسارات رئيسية، المسار الأول سيكون عن التحديات ذات العلاقة بحجاج الداخل، وما يتعلق برحلة أداء مناسك الحج، والمسار الثاني سيتناول التحديات ذات العلاقة بحجاج الخارج وما يتعلق برحلة أداء مناسك الحج أما المسار الثالث فيدور حول التحديات ذات العلاقة بالأعمال الداخلية للوزارة وانعكاساتها على خدمة الحجاج.
يُذكر أن برنامج سفير الإبداع تضمّن 5 مراحل، بدأت بمرحلة الترشيح من قبل وكالات الوزارة والشركات التابعة لها لسفراء الإبداع، تلتها مرحلة الإطلاق والتي تمت بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في حفل جائزة مبدعون في شهر سبتمبر 2022، ثم مرحلة التأهيل، وعند الانتهاء منها ستبدأ مرحلة تقييم أفكار سفراء الإبداع من قبل لجنة تحكيم تُشكل من خارج الوزارة، ويختتم البرنامج بمرحلة تفعيل دور سفراء الإبداع في تطوير الأفكار والمشاريع الإبداعية في شركاتهم ووكالاتهم.