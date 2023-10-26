"جينيسيس للسيارات" تعيد التعريف بمعايير الأناقة والابتكار بافتتاح أول صالة عرض خاصة بالرياض

كشفت العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الفاخرة "جينيسيس" عن صالة العرض المرتقبة في الرياض، ضمن حدث حصري أقيم يوم 23 أكتوبر 2023، لتعيد بذلك تعريف معايير الأناقة والابتكار والفخامة في مجال السيارات على المستوى العالمي.
وأتيحت للضيوف الحاضرين فرصة الانطلاق في رحلة غامرة عبر "نفق جينيسيس"، لتسهم في الكشف الكبير عن صالة عرض جينيسيس، التي تمثل مساحة تتلاقى فيها الديناميكية والأناقة والتفاصيل الجمالية والتكنولوجيا المتطورة لتقديم تجربة رائعة وفريدة من نوعها.
وشهد الحدث إلقاء كلمات ملهمة من فريق جينيسيس في الرياض، قدمت لمحة حول الرؤية التي تقوم عليها وروح العلامة التجارية والتزامها بأعلى مستوى من التميز والفخامة في قطاع السيارات الفاخرة.
واستمرت الفعاليات بعرض ضوئي مهيب أضاء بأسلوب فني كل قسم من صالة العرض، مع التركيز على التفاصيل الرئيسية لكل طراز من طرازات جينيسيس المعروضة.
وصممت صالة العرض بشكل استراتيجي لتتضمن ثلاث مناطق رئيسية، وهي: قسم السيارات الكهربائية، والمنطقة الرئيسية، والمسرح، وصُمم كل جزء بعناية ليحظى الضيوف بتجربة بصرية وسمعية غامرة، ما يمنحهم فرصة للتعرف على تفاصيل أروع السيارات وأكثرها فخامة من علامة جينيسيس.
وتعتبر صالة عرض جينيسيس الرياض إضافة بالغة الأهمية لمشهد السيارات في المملكة العربية السعودية، وتقدم صالة العرض مجموعة رائعة من طرازات جينيسيس -بدءًا من السيارات الكهربائية وصولًا إلى السيارات في المنطقة الرئيسية- والتي تجسد جميعها جوهر جينيسيس.
بدوره، قال عمر الزبيدي الرئيس التنفيذي لجينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا: "فخورون بافتتاح أول صالة عرض حصرية لجينيسيس في الرياض، وتعد تلك خامس صالة عرض تفتتحها العلامة التجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى معلم مهم لجينيسيس في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام".
وأضاف "الزبيدي": "إن النمو الرائع الذي شهدته العلامة التجارية في السنوات الأخيرة، يبرز مع الطلب القوي على نماذج جينيسيس الذي يسلط الضوء على أهمية المملكة كسوق عالمي للسيارات الفاخرة، مما دفع بضرورة وجود صالات عرض مجهزة بشكل جيد لتوفير تجربة شراء استثنائية، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مجموعة الوعلان في بناء وجود العلامة التجارية لجينيسيس في المملكة وتوفير تجربة جينيسيس لا مثيل لها للعملاء".
وبهذه المناسبة، قال فهد بن سعد الوعلان رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان: "إن افتتاح صالة عرض جينيسيس يأتي ضمن استراتيجية تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، وتسهيل وصول الفخامة والابتكار إليهم أينما وُجِدوا".
وأضاف "الوعلان": "تهدف صالة العرض هذه إلى تعزيز انتشار علامة جينيسيس والوصول إلى عملائها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، خاصةً أن صالة العرض تتميز بتجهيزاتها المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات لاستعراض فئات جينيسيس المتاحة في المملكة".
وبهذا المعرض تستهل جينيسيس العصر الجديد من التطور والتميز في مجال السيارات في الرياض، متطلعةً للترحيب بالزائرين في صالة عرضها الجديدة كليًا في العاصمة.