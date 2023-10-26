"جينيسيس للسيارات" تعيد التعريف بمعايير الأناقة والابتكار بافتتاح أول صالة عرض خاصة بالرياض

وأضاف "الزبيدي": "إن النمو الرائع الذي شهدته العلامة التجارية في السنوات الأخيرة، يبرز مع الطلب القوي على نماذج جينيسيس الذي يسلط الضوء على أهمية المملكة كسوق عالمي للسيارات الفاخرة، مما دفع بضرورة وجود صالات عرض مجهزة بشكل جيد لتوفير تجربة شراء استثنائية، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مجموعة الوعلان في بناء وجود العلامة التجارية لجينيسيس في المملكة وتوفير تجربة جينيسيس لا مثيل لها للعملاء".