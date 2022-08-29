الهلال الأحمر يختتم دورة "إعادة الروابط العائلية بجدة"

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، الدورة التدريبية وورشة العمل للعاملين في إعادة الروابط العائلية التي استمرت يومَي 28 و29 - 8 - 2022 بمحافظة جدة.
وناقشت الدورة عديداً من المحاور ومن أهمها كيفية تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في مجال إعادة الروابط العائلية والاستفادة من التطورات الإلكترونية مع أهمية الحفاظ على أمن المعلومات ومراعاة الأنظمة المحلية التي تنظم استخدام التقنية، إضافة إلى آليات ومناهج الحد الأدنى من الحماية والإرشادات حول كيفية ضمان الجمعيات الوطنية على توفير الحد الأدنى من الاستجابة لاحتياجات الحماية المحددة من خلال مسار عملها.
وتم خلال الدورة التطرق إلى الأساليب الحديثة في إدارة مكاتب الروابط العائلية وأهميتها لضمان الوصول السريع إلي المعلومات بما يتوافق مع النظريات الحديثة في التطوير والتنظيم، إضافة إلى أنه تم خلال الدورة مناقشة تقييم قدرات إعادة الروابط العائلية في الهيئة من أجل زيادة الفعالية والجودة في أداء عمل مكاتب الروابط العائلية.
وفي ختام الدورة قدمت هيئة الهلال الأحمر الشكر والتقدير لجميع المشاركين وإلى اللجنة الدولية على مشاركتها في إقامة مثل هذه الدورات.