الهلال الأحمر يختتم دورة "إعادة الروابط العائلية بجدة"

وناقشت الدورة عديداً من المحاور ومن أهمها كيفية تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في مجال إعادة الروابط العائلية والاستفادة من التطورات الإلكترونية مع أهمية الحفاظ على أمن المعلومات ومراعاة الأنظمة المحلية التي تنظم استخدام التقنية، إضافة إلى آليات ومناهج الحد الأدنى من الحماية والإرشادات حول كيفية ضمان الجمعيات الوطنية على توفير الحد الأدنى من الاستجابة لاحتياجات الحماية المحددة من خلال مسار عملها.