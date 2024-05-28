مع تقدُّم أحدهم للشهادة.. "موعد الوقوف بعرفة وعيد الأضحى" في توقعات "المسند"

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "من أجل الحجوزات لأداء الحج، ومن أجل حجوزات السفر، ومن أجل ترتيب المناسبات، أقول: ثبوت هلال ذي الحجة 1445 مرهونٌ برؤية بصرية ميدانية، إذ لا نستطيع معرفة الموعد 100% إلا مساء يوم الخميس 6 يونيو؛ وذلك لكون الحسابات الفلكية في هذا الشهر تُثبت وجود الهلال فوق الأفق الغربي يوم الخميس 29 ذو القعدة، وله مكث يسير يبلغ نحو 11 دقيقة فقط".