مع تقدُّم أحدهم للشهادة.. "موعد الوقوف بعرفة وعيد الأضحى" في توقعات "المسند"

قدَّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ رؤية عن المتوقع بشأن موعد الوقوف بعرفة وعيد الأضحى لعام 1445هـ.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "من أجل الحجوزات لأداء الحج، ومن أجل حجوزات السفر، ومن أجل ترتيب المناسبات، أقول: ثبوت هلال ذي الحجة 1445 مرهونٌ برؤية بصرية ميدانية، إذ لا نستطيع معرفة الموعد 100% إلا مساء يوم الخميس 6 يونيو؛ وذلك لكون الحسابات الفلكية في هذا الشهر تُثبت وجود الهلال فوق الأفق الغربي يوم الخميس 29 ذو القعدة، وله مكث يسير يبلغ نحو 11 دقيقة فقط".
وأضاف: "لذا تبقى المسألة في الحالة تلك متوقفة على الرؤية الميدانية، والرؤية تتأثر بمدى صفاء الأجواء وخلوها من السحب والغبار حينها، ومع ذلك أتوقع في حالة خلو السماء من السحب والغبار يوم 29 ذي القعدة، أن يتقدّم أحدٌ للشهادة فتكون النتيجة كالآتي: شهر ذو القعدة ناقص (29 يوماً)، الجمعة 7 يونيو أول أيام ذي الحجة، والسبت 15 يونيو الوقوف بعرفة، والأحد 16 يونيو عيد الاضحى، هذا والله أعلم".