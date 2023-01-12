محمية الملك سلمان الملكية تجتاز أولى مراحل الانضمام للقائمة الخضراء

وتهدف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من إقامة الورشة، تحقيق أعلى معايير الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية للانضمام لقائمة المحميات الخضراء العالمية؛ فضلًا عن توحيد الجهود والتعاون مع الجهات ذات التعاون المشترك، ومشاركة المعلومات والخبرات والأثر البيئي في مناطق المحمية.