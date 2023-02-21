السعودية تودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة السعودية، ودعمها المتواصل لمساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويًّا واقتصاديًّا. كما يأتي هذا الدعم تأكيدًا من السعودية لوقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدته للنهوض بواجباته في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.