السعودية تودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وقَّعت السعودية اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1.000.000.000) مليار دولار. وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك.
ويأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة السعودية، ودعمها المتواصل لمساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويًّا واقتصاديًّا. كما يأتي هذا الدعم تأكيدًا من السعودية لوقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدته للنهوض بواجباته في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.
ومن المأمول -بمشيئة الله- أن تسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية. ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، إضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني؛ لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.