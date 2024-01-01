"إنجاز وإسهامات".. صدارة عالمية لجامعة الملك سعود في "صيام رمضان والصحة"

حققت جامعة الملك سعود إنجازًا كبيرًا بتصدُّرها البحث العالمي في مجال صيام رمضان والصحة، وذلك من خلال دراسة بحثية ببليومترية نُشرت في مجلة "Journal of Religion and Health"، بعنوان "تحليل علمي لكيفية تأثير أبحاث صيام رمضان على تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث المتعلق بتعزيز الصحة والرفاهية للأفراد: دراسة تحليلية للمنشورات البحثية في هذا المجال، لأستاذ أمراض الصدر وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامية أحمد باهمام.