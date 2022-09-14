قمة الذكاء الاصطناعي.. إطلاق برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي

من جهته، قال المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري: "إن (سدايا) تسعى إلى تعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء والاصطناعي في مختلف المجالات، ومواصلة إطلاق المبادرات والبرامج مع العديد من الشركاء من القطاعات الحكومية، مما يؤكد المضي بخطى متسارعة نحو الوصول إلى هذا الهدف؛ تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تركز على تعزيز التكامل الحكومي بما يخدم التنمية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.