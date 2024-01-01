أمانة العاصمة المقدسة تطرح عددًا من المشاريع الاستثمارية

وتهدف الأمانة إلى تطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز الأنشطة المختلفة، والإسهام في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الإنفاق؛ داعيةً الراغبين في التقديم على أحد هذه المشاريع والاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية، إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة، أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص).