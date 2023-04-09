طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج

كان الناقل الجوي السعودي بدأ بالفعل تشغيل طائرتين من طراز إيرباص A330، بعد استلامهما في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تعزيز القدرة التشغيلية وزيادة عدد الركاب على وجهات جديدة متوسطة إلى طويلة المدى، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.