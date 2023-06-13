تبوك.. "جراحة الـ3 ساعات" تنقذ حياة شاب تمزق شريان قلبه بعد حادث

وأفاد بيان من الصحة في تبوك، بأن فريقًا طبيًّا في مستشفى الملك فهد التخصصي، نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متفرقة في الجسم، وتهتك وتجمع هوائي بالرئتين، وتمزق في الشريان الأورطي الصدري، وهبوط حاد في الدورة الدموية؛ نتيجة النزيف الشديد داخل القفص الصدري.