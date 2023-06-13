تبوك.. "جراحة الـ3 ساعات" تنقذ حياة شاب تمزق شريان قلبه بعد حادث

تَمكن فريق طبي بتبوك، من إنقاذ حياة مريض تعرض لتمزق في شريان القلب الأورطي، كاد أن يودي بحياته؛ حيث تم إجراء تدخل جراحي عاجل استغرق 3 ساعات جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأفاد بيان من الصحة في تبوك، بأن فريقًا طبيًّا في مستشفى الملك فهد التخصصي، نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متفرقة في الجسم، وتهتك وتجمع هوائي بالرئتين، وتمزق في الشريان الأورطي الصدري، وهبوط حاد في الدورة الدموية؛ نتيجة النزيف الشديد داخل القفص الصدري.
وبيّن الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ تم التعامل مباشرة مع الحالة بتركيب جهاز الرئة الاصطناعي مؤقتًا "أكمو" لإنقاذ حياة الشاب، ومن ثم أدخل لغرفة عمليات القسطرة القلبية؛ حيث قام فريق القلب التداخلي والجراحي بإصلاح التمزق الأورطي وتركيب ثلاث دعامات عن طريق الأوعية الدموية؛ ليتم بعد ذلك نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته من قِبَل الفِرَق الطبية والتمريضية، وتقديم الخدمات العلاجية لحين استقرار الحالة.
وتابع الفريق المعالج أنه بعد استقرار حالة المريض؛ تم فصل جهاز "أكمو" وجهاز التنفس الصناعي؛ ليكمل بعدها المريض الخطة العلاجية وإجراء العمليات الأخرى بحسب التخصص الذي تحتاجه الحالة ومنها عمليات ترميم للكسور التي تعرض لها.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، تَمَكن من إجراء 605 عمليات مجدولة منذ بداية العام الحالي، وإجراء (993) عملية جراحة يوم واحد جميعها تكللت ولله الحمد بالنجاح.