المركز السعودي لسلامة المرضى يُدرّب أكثر من 20 ألف ممارس صحي

يشار إلى أنه منذ تأسيس "المركز السعودي لسلامة المرضى" في عام 2017، بلغ عدد الممارسين الصحيين المتدربين على سلامة المرضى ما يزيد على 20 ألف ممارس، وبلغ عدد المستشفيات إلى ما يزيد على 390 مستشفى في قياس ثقافة سلامة المرضى ووعيهم، حيث تركت تلك الأرقام إسهامات ملحوظة وأثرًا جليًّا في رفع مستوى الوعي والمعرفة.