المركز السعودي لسلامة المرضى يُدرّب أكثر من 20 ألف ممارس صحي

استعرض برنامج تحوّل القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- نتاج إحدى مبادراته التحولية "المركز السعودي لسلامة المرضى"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي ومفاهيم السلامة لدى المرضى، وتمكين المرضى وذويهم، وتحليل البيانات ونشر التقارير المتعلقة بسلامتهم، بالإضافة إلى دعم وتدريب الممارسين الصحيين.
ويعمل المركز على رفع مستوى الوعي والمعرفة الصحية، وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات والمؤسسات الصحية العالمية، في سبيل تنفيذ وتعزيز الاستراتيجيات والتدريب والمعايير اللازمة؛ لتحسين سلامة المرضى، مما يعزز من إبراز فاعلية المملكة في دعم الجهود العالمية بالمجال الصحي.
يشار إلى أنه منذ تأسيس "المركز السعودي لسلامة المرضى" في عام 2017، بلغ عدد الممارسين الصحيين المتدربين على سلامة المرضى ما يزيد على 20 ألف ممارس، وبلغ عدد المستشفيات إلى ما يزيد على 390 مستشفى في قياس ثقافة سلامة المرضى ووعيهم، حيث تركت تلك الأرقام إسهامات ملحوظة وأثرًا جليًّا في رفع مستوى الوعي والمعرفة.