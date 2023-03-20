أمير الشرقية يدشّن معرض "البدر" في مركز "إثراء"

وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال حفل التدشين إن "ما ضمه المعرض من أعمال لها قيمتها الفنية والتاريخية، تدل على ما يمتلكه سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن من موهبة وثقافة وأدب وحب للوطن وأبنائه، ونحن في المنطقة الشرقية سعداء باستضافة هذا المعرض المميز الذي يضاف للمحتوى الثقافي في للمنطقة ".