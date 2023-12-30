خيرات عظيمة.. "الجهني": الأمطار تتتابع في 4 مناطق والفرص تتحسّن بمنطقتَيْن

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.