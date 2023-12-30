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خيرات عظيمة.. "الجهني": الأمطار تتتابع في 4 مناطق والفرص تتحسّن بمنطقتَيْن
أشار إليها في حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وأكمل بالرياض والشرقية
قال الخبير المناخي، العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، أنه لا تزال الأمطار متتابعة على مناطق: حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية.
وأوضح "الجهني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "خيرات عظيمة ولله الحمد"، وتابع: "كذلك تحسن فرص منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، بإذن الله تعالى".
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.