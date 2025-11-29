شتاء أكثر دفئًا وأمطار فوق المعدل.. "الأرصاد" تكشف توقعات مناخية لافتة لهذا العام

وأضاف أن معدلات درجات الحرارة المتوقعة لشتاء هذا العام ستكون أعلى من المعدل بنحو 1.2 درجة مئوية، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، مما يجعل الطقس يميل إلى الدفء مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن "الشتاء الممطر عادة يكون دافئًا نوعًا ما".