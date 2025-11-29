شتاء أكثر دفئًا وأمطار فوق المعدل.. "الأرصاد" تكشف توقعات مناخية لافتة لهذا العام

كشف عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عن توقعات مناخية لافتة لشتاء هذا العام، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء — الذي يدخل فلكيًا يوم الاثنين المقبل وفق التقويم الأرصادي — يحمل مؤشرات لهطولات أمطار أعلى من المعدل على عدد من مناطق المملكة.
وقال "العقيل" خلال حديثه لبرنامج "من السعودية"، إن التقرير المناخي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد يشير إلى ارتفاع فرص هطول الأمطار خلال شهري ديسمبر (12) ويناير (1) على المناطق التالية:
- الرياض (الأجزاء الشمالية منها)
- المنطقة الشرقية (الأجزاء الشمالية)
- القصيم
- الجوف
وأضاف أن معدلات درجات الحرارة المتوقعة لشتاء هذا العام ستكون أعلى من المعدل بنحو 1.2 درجة مئوية، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، مما يجعل الطقس يميل إلى الدفء مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن "الشتاء الممطر عادة يكون دافئًا نوعًا ما".
وأوضح "العقيل" أن هذه التوقعات تأتي ضمن التقرير المناخي الفصلي الذي يصدره المركز الوطني للأرصاد بشكل دوري، بهدف رصد الأنماط الجوية ومتابعة التغيرات المناخية في مختلف مناطق المملكة.