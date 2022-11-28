تزامناً مع الإجازة.. السديس يوجّه ببذل مزيد من الجهود في منظومة خدمات الحرمين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل مزيدٍ من الجهود المميزة في منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تزامناً مع الإجازة الدراسية، ولما يشهده الحرمان الشريفان من كثافة الزوّار والمعتمرين.