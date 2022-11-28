تزامناً مع الإجازة.. السديس يوجّه ببذل مزيد من الجهود في منظومة خدمات الحرمين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل مزيدٍ من الجهود المميزة في منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تزامناً مع الإجازة الدراسية، ولما يشهده الحرمان الشريفان من كثافة الزوّار والمعتمرين.
وأكّد على وكالات الرئاسة ضرورة تكثيف الجهود لاستقبال ضيوف الرحمن ورفع الجاهزية لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية.
وبيّن أن الرئاسة تعمل على تهيئة منظومة خدمية راقية تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يؤكدون على أهمية تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين كي يؤدوا مناسكهم بيسرٍ وسهولة.