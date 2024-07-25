الواجهات البحرية في جازان.. إطلالات ساحرة تمتزج فيها جودة الحياة برائحة البحر

وتصنف الواجهة البحرية لمدينة جازان من أحد أكبر المتنزهات البحرية في المملكة، ومن أهم المواقع الاستثمارية المميزة في المنطقة، بمساحة تقدر بـ 1000.000متر مربع ، وتحيط بها الأسواق والمطاعم وتمتاز بقربها من مركز المدينة، وبها مواقف للسيارات بسعة 80.000 متر مربع، و6 مناطق ألعاب ترفيهية، ومسطحات خضراء بمساحة 350.000 متر مربع، إضافة إلى الساحات ومواقع الاحتفالات والملاعب، إلى جانب الممشى المحاذي للبحر بطول 2600 كم وبعرض 30 متراً ، والشارع الثقافي الذي يعد أهم مرافق الواجهة البحرية.