قبل السفر بالمركبة.. المرور ينصح بهذه الإرشادات لرحلة أكثر راحة وإجازة ممتعة

وتفصيلًا: نصح المرور السعودي في البداية بأهمية التحقُّق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة، وفحص المركبة جيدًا قبل السفر، والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.