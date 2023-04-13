قبل السفر بالمركبة.. المرور ينصح بهذه الإرشادات لرحلة أكثر راحة وإجازة ممتعة

قدّم المرور السعودي مجموعة من النصائح للراغبين بالسفر في مركباتهم بهدف تحقيق المتعة والراحة، مؤكدًا على أهمية فحص المركبة جيدًا قبل السفر.
وتفصيلًا: نصح المرور السعودي في البداية بأهمية التحقُّق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة، وفحص المركبة جيدًا قبل السفر، والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
ونبّه المرور إلى أهمية التأكد من جودة الإطار الاحتياطي، وتوفر أدوات تغييره، ووجود حقيبة الإسعافات الأولية. كما نصح بضرورة أخذ قسط كاف من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها.
وأشار المرور إلى أهمية استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب للوصول إلى المكان المطلوب بسهولة ويسر.