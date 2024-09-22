فلاح بن فهد القحطاني عن ذكرى "اليوم الوطني": اليوم نستحضر القِيَم الراسخة التي قامت عليها مملكتنا الحبيبة

أكد فلاح بن فهد القحطاني الرئيس التنفيذي – شركة "عمار العقارية" أننا عندما نحتفي باليوم الوطني المبارك لمملكتنا العظيمة، نحتفي بتاريخٍ عريقٍ من الوحدة والإنجازات، تاريخٍ يروي قصة عزيمة شعبٍ وقيادةٍ رشيدة، سطَّروا معًا أروع ملاحم البناء والتقدُّم. إنه يومٌ يستحضر القِيَم الراسخة التي قامت عليها مملكتنا الحبيبة: الشجاعة، والتضامن، والابتكار، قِيَم أرست لنا منارةً تهتدي بها أجيالنا نحو آفاق المستقبل.