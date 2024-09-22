فلاح بن فهد القحطاني عن ذكرى "اليوم الوطني": اليوم نستحضر القِيَم الراسخة التي قامت عليها مملكتنا الحبيبة

أكد فلاح بن فهد القحطاني الرئيس التنفيذي – شركة "عمار العقارية" أننا عندما نحتفي باليوم الوطني المبارك لمملكتنا العظيمة، نحتفي بتاريخٍ عريقٍ من الوحدة والإنجازات، تاريخٍ يروي قصة عزيمة شعبٍ وقيادةٍ رشيدة، سطَّروا معًا أروع ملاحم البناء والتقدُّم. إنه يومٌ يستحضر القِيَم الراسخة التي قامت عليها مملكتنا الحبيبة: الشجاعة، والتضامن، والابتكار، قِيَم أرست لنا منارةً تهتدي بها أجيالنا نحو آفاق المستقبل.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال فلاح بن فهد القحطاني:
اليوم الوطني السعودي، هو مناسبةٌ نستذكر فيها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة، ونستشرف آفاق المستقبل الواعدة. إن دورنا في القطاع العقاريّ هو جزءٌ لا يتجزَّأ من هذه المسيرة التنموية الشاملة؛ حيث نعمل بشغفٍ وإخلاصٍ لتصميم وبناء مجتمعاتٍ مستدامة، تعكس طموحات المملكة، وتلبّي احتياجات مواطنيها الكرام.
في "عمار العقارية"، نسعى إلى تحويل الأراضي إلى مجتمعات مزدهرة وحيوية، تساهم في بناء مستقبل مشرق لقطاع العقارات في المملكة، ومن خلال التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة في التطوير العقاري، نعمل على خلق بيئات سكنية وتجارية وصناعية مستدامة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
إننا نطمح لأن نكون الشريك العقاري الأكثر جدارة بالثقة في المملكة بحلول عام 2030، إن هدفنا ليس فقط تقديم فرص استثمارية متميزة، بل أيضًا تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس يعزز من جودة الحياة ويخدم احتياجات مجتمعنا، بما يُسهم أيضًا في دعم اقتصادنا الوطني، وتعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ استثماريةٍ رائدةٍ على مستوى العالم.
كلُّ عامٍ ومملكتنا الحبيبة وقيادتها وشعبها الوفي بألف خير، ومعًا سنواصل البناء، مستلهِمين من ماضينا المجيد، ومتطلِّعين إلى مستقبلٍ مزدهرٍ ومستدام، يليق بمكانة بلادنا وتطلُّعات أبنائها.