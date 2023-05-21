"السلمي": المسجد الحرام حظي بعناية فائقة في العهد السعودي

قال مستشار مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور إبراهيم بن عطية الله السلمي، إن رواق المسجد الحرام هو أحد العناصر المعمارية، وكان أول فكرة له في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في عهده غير مسقف، ومن صف واحد، مشيرًا إلى أنه بقي على هذه الصفة حتى عهد الخليفة العباسي محمد المهدي.