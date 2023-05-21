"السلمي": المسجد الحرام حظي بعناية فائقة في العهد السعودي

قال مستشار مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور إبراهيم بن عطية الله السلمي، إن رواق المسجد الحرام هو أحد العناصر المعمارية، وكان أول فكرة له في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في عهده غير مسقف، ومن صف واحد، مشيرًا إلى أنه بقي على هذه الصفة حتى عهد الخليفة العباسي محمد المهدي.
وقال لـ"سبق": "ففي عام 160هـ بدأ المهدي عمارة شاملة للمسجد الحرام، ومنها كان بناء الرواق العباسي الشهير الذي جلب له أعمدة الرخام عبر البحر إلى ميناء الشعيبة، كما جعل سقف الرواق من خشب الساج، وكان الرواق العباسي من طابق واحد، وسُجل على أحد أعمدته لوح تذكاري يؤرخ تلك العمارة، ومنها الرواق العباسي".
وأضاف: "استمر الرواق العباسي على حاله طول المدة الممتدة من العهد العباسي إلى العهد السعودي، ولم يحصل له سوى أعمال ترميم وإصلاح لأعمدته وسقفه، وفي العهد السعودي ومنذ أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله بعمارة المسجد الحرام نال المسجد عناية فائقة في عهد أبنائه البررة طيب الله ثراهم".
وأضاف: "من العناصر المعمارية كان الرواق السعودي الذي ارتبط بمشروع توسعة المطاف، رغبة في زيادة الطاقة الاستيعابية للطائفين والمصلين".
واختتم قائلاً: "واليوم الرواق السعودي مكون من أربعة طوابق: قبو ودور أرضي ودور أول وسطح. فبلغت الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي 287 ألف مصل، و107 آلاف طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف بهذه التوسعة والعمارة المباركة التي دشن رواقها اليوم الأول من ذي القعدة لعام 1444هـ".