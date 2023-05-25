"ترميم" توقّع عددًا من الاتفاقيات وتستنسخ تجربتها في منطقة الرياض

وقعت جمعية "ترميم" عددًا من الاتفاقيات مع جهات مختلفة، وذلك على هامش منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السادسة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين.
وأبرمت الجمعية اتفاقية مع شركة نسما وشركاه للمقاولات المحدودة مثّلها د. سامر عبدالصمد فيما مثّل جمعية ترميم رئيس مجلس الإدارة م. حمد الخالدي، إضافة إلى اتفاقية مع مجموعة البواني حيث مثّلها أ. شواف الشواف.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لاستنساخ تجربة جمعية ترميم لإنشاء جمعية ترميم منطقة الرياض "نجد" مثّلها م. زكريا العبدالقادر.
يأتي ذلك ضمن المستهدفات الاستراتيجية لنقل تجربة ترميم كبيت خبرة تخصصية وتوفير الدعم المعرفي والتخصصي واللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات المعمول بها لدى ترميم الشرقية، لتمكين ترميم الرياض من بدء أعمالها في خدمة الأسر الأشد حاجةً بمنطقة الرياض ممن تحتاج منازلهم لخدمة الترميم وفق معايير الخدمة.
وجاء إبرام هذه الاتفاقيات بدعم ورعاية من الهيئة السعودية للمقاولين الشريك الاستراتيجي لجمعية "ترميم" من بداية انطلاقتها عام 2018م.