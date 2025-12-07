لقاء تعريفي بمؤتمر "أبشر 2025" يستعرض أبرز المبادرات التقنية ويجمع الشركاء المحليين والعالميين

أقامت اللجنة المنظمة لمؤتمر "أبشر 2025" لقاءً تعريفيًا شاملاً بأعمال المؤتمر، عقد في "قبة وزارة الداخلية"، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية الشريكة، إلى جانب عدد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة في فعاليات المؤتمر.
وفي مستهل اللقاء، أوضحت اللجنة المنظمة أن المؤتمر، الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يتميز بشموليته ويركز على إبراز التطور التقني الذي تشهده المملكة، واستعراض أحدث الابتكارات التقنية، ونشر المعرفة، وتوسيع التأثير الإيجابي ليشمل جميع مناطق المملكة.
ويضم المؤتمر مبادرات نوعية من أبرزها "أبشر طويق"، وهاكاثون يُعد الأكبر من نوعه في الحلول الحكومية الرقمية، إضافة إلى جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب الذي ينطلق في 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 20 شريكًا محليًا ودوليًا، من أبرزهم: NVIDIA، Meta، GoogleCloud، وHuawei.
من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المهندس ثامر بن محمد الحربي، أن "مؤتمر أبشر 2025" يُعد الأول من نوعه بشموليته، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، متسقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يضم أكثر من 60 جلسة حوارية وكلمة رئيسية، و80 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 10 مناطق تفاعلية، وقد بلغ عدد المسجلين في المؤتمر حتى الآن نحو 20 ألف شخص.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، وعضو اللجنة المنظمة، الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، إلى أن "مبادرة أبشر طويق" انطلقت في 16 مدينة، مستهدفة تمكين أكثر من 100 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، عبر 7 مسارات تقنية، بأكثر من 1,200 ساعة تعليمية، وهاكاثون يضم أكثر من 3,000 مشارك، بجوائز تصل إلى مليون ريال.
وتحدث ممثلو الجهات الداعمة للمؤتمر، من بينها "سدايا"، وهيئة الحكومة الرقمية، وبرنامج تنمية تقنية المعلومات (NTDP)، عن جهودهم في دعم التحول الرقمي الوطني، وتمكين القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وشهد اللقاء مداخلات من شركاء تقنيين عالميين مثل OffSec وHolberton، حيث أكد ممثلوهم أهمية الشراكة مع أكاديمية طويق، وأشادوا بمستوى المبادرات التقنية السعودية ودورها في صقل مهارات الشباب وتمكينهم من أدوات الابتكار.
كما تم خلال اللقاء استعراض مرئي لأبرز الأرقام والأنشطة والمسارات التقنية والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، واختتم اللقاء بفقرة للأسئلة والاستفسارات.