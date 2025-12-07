لقاء تعريفي بمؤتمر "أبشر 2025" يستعرض أبرز المبادرات التقنية ويجمع الشركاء المحليين والعالميين

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المهندس ثامر بن محمد الحربي، أن "مؤتمر أبشر 2025" يُعد الأول من نوعه بشموليته، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، متسقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يضم أكثر من 60 جلسة حوارية وكلمة رئيسية، و80 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 10 مناطق تفاعلية، وقد بلغ عدد المسجلين في المؤتمر حتى الآن نحو 20 ألف شخص.