"الصناعة" تُعلن فرصة استثمارية لرخصة كشف "خام الجبس" في المدينة المنوّرة

وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجود العديد من الشركات والمصانع الحاصلة على رخص استغلال لخام الجبس بالقرب من الموقع، مشددة على أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة، بحيث لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبّب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.