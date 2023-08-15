طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية يطالبون بتمديد سداد الرسوم وإتاحة مواد للخريجين

ناشد عدد من الطلاب والطالبات في الجامعة السعودية الإلكترونية بمختلف فروعها في محافظات ومناطق السعودية المسؤولين في الجامعة بحزمة من الخدمات الطلابية تزامنًا مع أسبوع إضافة المقررات، الذي يسبق دخول العام الدراسي الجديد.
وفي التفاصيل، تمثلت شكاوى الطلاب والطالبات في مشاكل واجهتهم عند تسجيل المقررات، ومشاكل إلكترونية في موقع الجامعة، وتأخير في حلول التذاكر المرسلة من الطلبة، أو عدم النظر فيها عن طريق الأيقونة المخصصة لذلك، إضافة إلى أن عددًا من الخريجين والخريجات سيضطرون إلى دراسة فصل آخر بسبب عدم وجود مقررات متاحة لهم من الجامعة، وخصوصًا أن بعضهم لم يتبقَّ على تخرجه سوى مقررَيْن أو مقرر واحد فقط.
ويأمل الطلاب والطالبات من المسؤولين في الجامعة ضرورة حل مشاكلهم المتزامنة مع أسبوع الحذف والإضافة، الذي يسبق موعد دخول العام الدراسي الجديد بأسبوع، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تمديد فترة سداد الرسوم حتى نهاية شهر أغسطس الجاري تزامنًا مع رواتب الموظفين؛ لكي يتمكنوا من سداد الرسوم الدراسية، إضافة إلى فتح العديد من الشُّعب، سواء كانت حضورية أو عن بُعد وفقًا لبرنامج الجامعة التعليمي المدمج.