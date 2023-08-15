طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية يطالبون بتمديد سداد الرسوم وإتاحة مواد للخريجين

وفي التفاصيل، تمثلت شكاوى الطلاب والطالبات في مشاكل واجهتهم عند تسجيل المقررات، ومشاكل إلكترونية في موقع الجامعة، وتأخير في حلول التذاكر المرسلة من الطلبة، أو عدم النظر فيها عن طريق الأيقونة المخصصة لذلك، إضافة إلى أن عددًا من الخريجين والخريجات سيضطرون إلى دراسة فصل آخر بسبب عدم وجود مقررات متاحة لهم من الجامعة، وخصوصًا أن بعضهم لم يتبقَّ على تخرجه سوى مقررَيْن أو مقرر واحد فقط.