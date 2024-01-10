"الأرصاد": هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة والمدينة.. وضباب بالشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.