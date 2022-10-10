"الخريجي" يستقبل نائبة وزيرة خارجية تشيلي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وجرى خلال الاستقبال عقد جلسة مباحثات رسمية بين البلدين، تم خلالها التطرق إلى أوجه العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين وآمال الشعبين الصديقين.