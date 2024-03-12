تزامنًا مع رمضان.. تخصيص عدد من الأبواب بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

وباستطاعة المعتمر الدخول مع باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام، بالإضافة إلى الأبواب من 85- 93 للدور الأرضي عدا 88، وسلم أجياد وجسر أجياد، وسلم الشبيكة 65- 66، وسلم الملك فهد 91- 92، وسلم 84، وكذلك العبّارات الجانبية 78- 80 مخصصة للخروج، وسلم 74، والسلالم العادية 71- 73- 85- 88، وسلم الملك فهد، والأبواب 75- 77 و81- 83، وتم تخصيص سلم الشبيكة للحالات الطارئة.