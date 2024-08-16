مدارس الطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.. الأحد المقبل
تستقبل أكثر من 1600 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، بعد غد الأحد 14 صفر 1446هـ، أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، بمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.
وتفصيلاً، رحب المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالطلاب والطالبات، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلاً بالشغف والطموح.
وحثَّ الغامدي الطلاب والطالبات على الهمة والجد والتميز، متأملاً من أولياء الأمور الدعم لأبنائنا الطلبة.
وأكد "الغامدي" أن الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة تُسهم في نجاح الرحلة التعليمية للطالب والطالبة، موجهًا رسالته للطلبة: "العودة للدراسة هي العودة للحياة لجميع مؤسساتنا التعليمية؛ لكي تواصلوا شغفكم، وتحققوا ما تطمحون إليه. وبدعم شركائنا أولياء الأمور يتحقق العطاء".