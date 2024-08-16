مدارس الطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.. الأحد المقبل

تستقبل أكثر من 1600 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، بعد غد الأحد 14 صفر 1446هـ، أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، بمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.