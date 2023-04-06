محافظ الأحساء يرعى ختام مسابقتَي الأمانة للقرآن والأذان ويكرّم الفائزين

وأضاف "الملا" أن مسابقة القرآن الكريم "ورتل" هدفت إلى تشجيع أفراد المجتمع وربطهم بكتاب الله تعالى وإبراز قدرات ومكامن الإتقان لدى حُفاظ القران، إضافةً إلى تهيئة الحُفاظ المتقنين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، كما أن مسابقة الأذان لها منطلقات هادفة نحو ربط فئة الشباب والنشء بشعيرة من شعائر الإسلام وفريضة عظيمة في حياة المسلمين (الأذان) وبيان أهميته والتعريف بمكانة المؤذن في الإسلام، واكتشاف الموهوبين في هذا المجال، وتأهيلهم لهذه الوظيفة الجليلة في بيوت الله.