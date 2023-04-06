محافظ الأحساء يرعى ختام مسابقتَي الأمانة للقرآن والأذان ويكرّم الفائزين

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء اليوم الأربعاء ختام مسابقة أمانة الأحساء "ورتل" للقرآن الكريم، ومسابقة "بلال" لأجمل صوت في أداء الأذان، بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة وبعض مسؤولي الجهات الحكومية والداعمين.
ونوّه سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من جهد مبارك في العناية بالقرآن الكريم، وشجعت على حفظه وتدبر معانيه، من خلال إيجاد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وإقامة المسابقات.
وكرّم سموه الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقتين، حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة "ورتل" للقرآن الكريم في المستوى الأول في القرآن كاملاً: عبدالعزيز الخضير، وفي المستوى الثاني لخمسة عشر جزءًا: محمد المبارك، وفي المستوى الثالث لخمسة أجزاء: عبدالرحمن الحمام، وفي مستوى أجمل صوت: علي الشدي.
كما فاز في مسابقة "بلال" لأجمل أذان للمستوى الأول: عبدالله الشويرد، وفي المستوى الثاني: أحمد الخطيب.
وأكد أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن تنظيم الأمانة للمناشط والمسابقات الرمضانية يأتي من منطلق مستهدفاتها الساعية إلى تعزيز دورها مجتمعياً في هذا الموسم الفضيل، انطلاقاً من أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة.
وأضاف "الملا" أن مسابقة القرآن الكريم "ورتل" هدفت إلى تشجيع أفراد المجتمع وربطهم بكتاب الله تعالى وإبراز قدرات ومكامن الإتقان لدى حُفاظ القران، إضافةً إلى تهيئة الحُفاظ المتقنين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، كما أن مسابقة الأذان لها منطلقات هادفة نحو ربط فئة الشباب والنشء بشعيرة من شعائر الإسلام وفريضة عظيمة في حياة المسلمين (الأذان) وبيان أهميته والتعريف بمكانة المؤذن في الإسلام، واكتشاف الموهوبين في هذا المجال، وتأهيلهم لهذه الوظيفة الجليلة في بيوت الله.
وتقدم "الملا" بجزيل شكره وتقديره لمحافظ الأحساء لرعايته ودعمه مسابقات وأنشطة الأمانة الرمضانية، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في إنجاح المسابقتين، وفي مقدمتهم الشريك المجتمعي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء والشريك الاستراتيجي شركة سعد العتيبي القابضة.