السلالم والمصاعد الكهربائية بالحرم.. 200 ألف مستخدم في الساعة

تسهل السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته، حركة أكثر من "200" ألف من ضيوف الرحمن في الساعة الواحدة من خلال تواجد أكثر من "220" سلمًا كهربائيًّا، وأكثر من "20" مصعدًا كهربائيًّا جميعها تعمل بشكل ممتاز تحت جميع الظروف التشغيلية الممكنة؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.