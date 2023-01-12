باحثو "كاوست" يحصدون جائزة التميز التكنولوجي والابتكار لنخيل التمر

يشار إلى أن الدكتور عشري والدكتور كانغ يعملان مع مؤسسات متعددة داخل المملكة لنشر هذه التقنية في مواقع مختلفة في البلاد، بما في ذلك مركز النخيل والتمور في الأحساء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونيوم، والهيئة الملكية للعلا، وشركة تبوك للتنمية الزراعية. وتهدف عمليات النشر الميدانية هذه إلى التحقق من حساسية أنظمة الاستشعار وتحسينها وتعزيزها في المزارع المفتوحة الكبيرة.