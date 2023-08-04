شاهد.. "بنات شقراء" يبدعن في صناعة "الدقوس" خلال مهرجان "فلفل 3"

تنافس أكثر من 44 أسرة في "مهرجان فلفل شقراء 3" في صناعة أفضل "دقوس"، وأبدعن في حسن التقديم والإخراج والجودة، وذلك ضمن مسابقة أفضل "دقوس" معمول من فلفل شقراء.
وفي التفاصيل، نظّم مهرجان فلفل شقراء 3 مسابقة أفضل دقوس معمول من فلفل شقراء، ولاقت المسابقة إقبالاً من الأسر، ورسمت بنات شقراء لوحات من الإبداع، تجلت في جودة المنتج وطعمه، وحسن إخراجه وعرضه بما شد أنظار المحكمين وزوار المهرجان على حد سواء.
وحصلت الفائزة الأولى على طقم ذهب، كما تم توزيع جوائز قيّمة على العشر الأُول، فيما حصلت جميع المشاركات على هدايا من اللجنة المنظمة.
وكانت شروط المسابقة قد تضمنت عددًا من الضوابط، أهمها جودة المنتج وحسن العرض، وجودة الطعم والنظافة.
ووثق المصور محمد الطويل منتجات الأسر من "الدقوس" بعدسة كاميرته، وخص بها متابعي "سبق".