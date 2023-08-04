شاهد.. "بنات شقراء" يبدعن في صناعة "الدقوس" خلال مهرجان "فلفل 3"

وفي التفاصيل، نظّم مهرجان فلفل شقراء 3 مسابقة أفضل دقوس معمول من فلفل شقراء، ولاقت المسابقة إقبالاً من الأسر، ورسمت بنات شقراء لوحات من الإبداع، تجلت في جودة المنتج وطعمه، وحسن إخراجه وعرضه بما شد أنظار المحكمين وزوار المهرجان على حد سواء.