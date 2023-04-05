"المتشابه اللفظي" في القرآن.. ضمائر وأسماء جاءت على هيئة رسائل ربّانية تعرّف عليها

وتابع "الخريصي": من الشواهد ما جاء في قول الله تعالى: "وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" "الأنعام: 37"، وقول الله تعالى: "وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ" "العنكبوت: 50"؛ حيث جاء الاسم الظاهر "آية" مفردًا في آية الأنعام، وجاء مجموعًا في آية العنكبوت، والسر في ذلك أن الجواب جاء من جنس الطلب؛ ففي الآية الأولى طلب المشركون من الرسول، عليه الصلاة والسلام، علامة أو معجزة واحدة تدل على صدق رسالته؛ لذا ناسب أن يكون الاسم الظاهر، آية، مفردًا في الطلب وجوابه؛ أي في طلبهم: "لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ"، وفي الجواب الذي جاء من الله، في قول الله تعالى: "قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً"، وجاء الاسم الظاهر، آيات، مجموعًا في الآية الثانية؛ لأن المشركين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام عدة آيات، فناسب أن يجمع الاسم الظاهر.