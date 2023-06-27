الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحياة والأكل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك

وأكد الجربوع "تحظى مدينة مكة المكرمة باهتمام بالغ الأثر من قيادة المملكة الرشيدة حيث استطاعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بالعمل على دورٍ تكامُليٍّ مع مختلف الجهات من تسهيل انسيابية الحركة عند إعلانها توفير طُرق دائرية بديلة؛ إضافةً إلى ما عملت عليه وزارة السياحة في قطاع الضيافة والفندقة؛ ونفخر كوننا أحد أكثر شركاء الفنادق السياحية في توفير سلاسل إمداد الأطعمة لضيوف بيت الله الحرام في حج عام ١٤٤٤ هـ".