الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحياة والأكل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك

رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحياة والأكل تهنئتُه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك.
وتحدث الجربوع قائلاً "نستلهم مع حلول عيد الأضحى المُبارك جهود قيادة المملكة الرشيدة في إنجاح موسم الحج وتوفير وتسخير كافة سُبُل الراحة لضيوف الرحمن؛ حيث اهتمت المملكة على بذل جهودها السامية في سبيل إنجاح شعيرة الحج مُنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- حتى وقتنا الحالي.
وأكد الجربوع "تحظى مدينة مكة المكرمة باهتمام بالغ الأثر من قيادة المملكة الرشيدة حيث استطاعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بالعمل على دورٍ تكامُليٍّ مع مختلف الجهات من تسهيل انسيابية الحركة عند إعلانها توفير طُرق دائرية بديلة؛ إضافةً إلى ما عملت عليه وزارة السياحة في قطاع الضيافة والفندقة؛ ونفخر كوننا أحد أكثر شركاء الفنادق السياحية في توفير سلاسل إمداد الأطعمة لضيوف بيت الله الحرام في حج عام ١٤٤٤ هـ".
واختتم الجربوع "أسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية وأن يتقبل من حجيجه ويجعل حجهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا؛ وأن يديم على ربوع المملكة أمنها وأمانها وأن يحفظ الله قيادة المملكة الرشيدة".