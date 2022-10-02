40 مئوية.. مكة المكرّمة والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة وأبها 14 درجة

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة والأحساء سجّلتا 40 درجة مئوية، تليهما الدمام وحفر الباطن 39 درجة مئوية، ثم الخرج 38 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وجازان ووادي الدواسر وشرورة والعلا والوجه ورفحاء 37 مئوية، ثم الرياض وجدة وبريدة وسكاكا والدوادمي وينبع 36 درجة.