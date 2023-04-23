شاهد.. المساجد والمعالم التاريخية تستقبل زائري وأهالي المدينة المنورة خلال أيام العيد

ويحظى "مسجد قباء" الذي يعدّ أول مسجد أسس على التقوى, وبناه النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة المنورة, بزيارة عدد كبير من الزوار، ويشهد المسجد حالياً أكبر مشروعات توسعته, وتطوير المناطق المحيطة به لاستيعاب عدد مضاعف من المصلين, كما هو الحال في "مسجد القبلتين" الذي تجري أعمال توسعته وتطوير المناطق المحيطة به لاستيعاب عدد أكبر من المصلين والزائرين الذين يفدون إلى المسجد التاريخي الذي نزل في موضعه الوحي على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في السنة الثانية من الهجرة أثناء صلاة الظهر.