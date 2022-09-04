قيم فنية وحماية و"السعيدان" شاهدًا.. مشروع محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف

وتعود أهمية المسجد إلى كونه أحد أقدم مساجد مدينة سكاكا، ويُعرف باسم مسجد شامان نسبة إلى صاحب المسجد الذي قام بإنشائه شامان خلف الفويهي، وكان المسجد قد تَعَرض للتهدم؛ نتيجة لحادث سيارة أصابه عام 1430هـ، وأعيدت صيانته والمحافظة على وضعه القديم، ويُستخدم لإقامة الصلوات الخمس منذ إنشائه حتى اليوم، وتبلغ مساحته قبل التطوير 72.33 م²، وستزداد بعد الترميم إلى 93.98 م²؛ فيما ستبقى طاقته الاستيعابية عند 28 مصليًا قبل وبعد التطوير.