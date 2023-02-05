"الأرصاد": طقسٌ باردٌ على معظم مناطق المملكة ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع على الشمالية والجوف وتبوك وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم.