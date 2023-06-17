المملكة تحثّ دول "العشرين" على التعاون لتقوية النظم الغذائية المرنة لمواجهة التحديات

وأشار إلى أن تعزيز المجتمعات الريفية من خلال التركيز على تعليم وتمكين النساء والشباب؛ من العوامل التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي، حيث أطلقت المملكة منذ العام 2018م، برنامج التنمية الريفية المستدامة، الذي يغطي (8) مجالات مختلفة، ونجحت في تحقيق زيادة ملحوظة في دخل مربي النحل بنسبة تصل إلى (50%)، بينما حققت زيادة بنسبة (10%) في دخل صغار المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة البعلية.