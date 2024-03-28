ضبط مخالف لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في تبوك

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة.